Promocija knjige “Kruševačka hronika” Nine Simić sutra u u Amfiteatru crkve Lazarice

Sutra (18.02.2026) u 18 sati u Amfiteatru crkve Lazarice održaće se promocija knjige “Kruševačka hronika” autorke Nine Simić.

To je zbirka oko 50 reportaža o ljudima iz našeg kraja raznih profesija: profesorima, lekarima, književnicima, ima i pesnika,jedan zlatar,sveštenik, dirigentkinja, vajarka, borac sa Košara… Oni govore o svom radu ali i o sećanjima na grad, njegove ulice, parkove i letovanja sa gimnazijom. Ova knjiga čuva od zaborava.

Učestvuju Ljubica Petković, Nenad Sokolović, Ljilja Djoković, Bora Vidojković, Irina Miljković i autorka Nina Simić.

Nina Simić je diplomirani pravnik u penziji i rodjena Kruševljanka.