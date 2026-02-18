EPS produžio rok za popuste za januarske račune

Elektroprivreda Srbije omogućila je i ovog meseca redovnim platišama dodatno vreme za ostvarivanje pogodnosti. Rok za ostvarivanje popusta od 7 odsto za januarske račune produžen je do 24. februara.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od 6 odsto.

Pozivamo kupce da iskoriste benefite zamene papirnog računa elektronskim. Građani to mogu da urade na jednostavan i brz način na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a.