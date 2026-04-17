У Цркви Покрова Пресвете Богородице крај Расине Крушевљани са свештенством обележили Источни Петак

У Цркви Покрова Пресвете Богородице крај Расине Светом Литургијом, Литијом и освештавањем славског колача и жита, Крушевљани су са свештенством обележили Источни Петак, малу Славу Храма.
Петак у Светлој седмици посвећен је Пресветој Богородици и њеном Живоносном Источнику, Спаситељу света Господу Исусу Христу, као и изворима Свете воде, поред којих се налази и ова прекрасна нова Црква Мајке Божије, подигнута на темељима старе, из 14. века.
Овај Богородичин празник спона је Града Крушевца са Манастиром Хиландар и његовим метохом Каково, односно Мило Арсеница, који такође данас празнују.