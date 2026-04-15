Novi šef stručnog štaba FK Napredak Saša Mićović

Novog šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Napredak Sašu Mićovića, predstavio je na konferenciji za novinare predsednik Kluba Miloš Nenezić.

On je govorio o razlozima loše pozicije na tabeli i rekao da će Napredak u sledećoj sezoni biti u Prvoj saveznoj ligi.

-Jasno je gde se trenutno nalazimo u prvenstvu, već smo potpisali ispisnicu iz Super lige. Narednu sezonu ćemo, nažalost, igrati u Prvoj ligi Srbije. Nije prvi put da Napredak ispada, ali kako smo se ustalili u Super ligi, više nego teško nam je, posebno jer smo preuzeli sve što je u našoj moći da ne dođemo u ovu situaciju. Sigurno da je najveća odgovornost za ispadanje na predsedniku Kluba, odnosno na meni, jer iako sam odradio sve ono što sam mislio da je neophodno, nije odrađeno kako treba od drugih struktura, ali to je na kraju moja odgovornost – poručio je u uvodu konferencije za medije predsednik Miloš Nenezić.

Razlažući na detalje sumornu sezonu, koja ulazi u završnu fazu, prvi čovek i dalje aktuelnog superligaša je istakao:

Zbog čega smo ispali?! Ima više razloga, ali hteo bih da izdvojimo nekoliko, a opet kažem, ne skidajući nikakvu odgovornost sa sebe. Prvi razlog je onaj na koji teško možemo da utičemo – sudije. Još na početku sezone, kao i u prethodnim, a nismo bili pošteđeni ni u ranijim, su nas pogurale da dođemo u ovu situaciju. Moram da napomenem da nije njihova krivica, jer krivica je ljudi koji njima daju direktive, kako i šta da sude na određenim utakmicama i to je jedan dobar deo ljudi iz FSS, za razliku od drugog, na sreću većeg dela ljudi, koji imaju iskrenu nameru i doživljavaju fudbal kao sport, ali nekolicina ovih prvih se mnogo više pita. Da smo mi, međutim, na terenu delovali jače, ne bi sudije mogle da nas poguraju dovde. Drugi faktor je naša krivica – loša selekcija igrača. Pojedinci su bili plaćeni papreno, a nisu na terenu dali, maltene ništa. Treći razlog je neprofesionalizam naših fudbalera, koji svojim raskalašnim ponašanjem prevashodno u kafani, a i u sportskim kladionicama, dovode do unazađenja Kluba, ali i samih sebe.

U Napretku su, posle svega, spremni da se u narednoj sezoni ekspresno vrate na superligašku scenu.

-Imamo snagu, želju i volju da budemo superligaški klub, na nivou evropskih. U prethodnom periodu smo uradili mnogo po pitanju infrastrukture, ali još više kada su mladi igrači u pitanju. Posle dugo vremena imali smo inostrani transfer Đekovića, koji je ponikao u Napretku. Priprema se transfer Balevića, a veliko interesovanje vlada i za Miladinovića i Mihajlovića, a sve su to igrači iz naše omladinske škole. Stižu i fudbaleri iz naše kadetske selekcije, koji su budućnost našeg Kluba. Počinjemo novo zidanje Napretka, odnosno počeli smo imenovanjem Saše Mićovića za novog šefa stručnog štaba. Pristao je, u jednom vrlo nezgodnom trenutku da preuzme, vrlo tešku dužnost. Predstoji i renoviranje igračkog kadra – poručio je predsednik Miloš Nenezić.

Saša Mićović je sa ekipom počeo da radi posle uskršnjih praznika, a na promociji nije krio zadovoljstvo što je seo na Napretkovu klupu. Ovo je praktično njegov drugi mandat pod Bagdalom, jer je pre šest godina bio asistent Goranu Stevanoviću.

-Velika mi je čast što sam novi trener Napretka. Želeo bih da se zahvalim predsedniku Neneziću i svim ljudima iz Kluba na ukazanom poverenju. Uvek je lepo doći u Kruševac. Napredak je veliki Klub, sa vernim navijačima, koje želimo da vratimo na tribine, Kruševac je grad fudbala. U ovom momentu je tako kako jeste, ali došao sam sa željom da napravimo nešto, uz uzajamno poverenje. Radujem se novom poslu i siguran sam, uz predsednika Nenezića i ljude oko njega, sa njhihovom harizmom, znanjem i ostalim resursima koje Napredak ima, da ćemo napraviti dobre rezultate. Ništa, naravno, ne može preko noći – istakao je novi šef Napretkove struke Saša Mićović.

Plej – aut praktično treba da bude predigra za novu sezonu…

-Već smo u skautingu i pratimo određene igrače, koji će doprineti da se Napredak vrati na superligašku scenu, gde mu je i mesto. Ranije, ni jednom protivniku nije bilo svejedno pred gostovanje u kruševačkom fudbalskom hramu. Zbog toga smo u obavezi da poštujemo istoriju ovog Kluba i da damo pun doprinos dobrim rezultatima u sledećem prvenstvu – naglasio je Saša Mićović.

Prvi asistent Saše Mićovića je Goran Serafimović, stručnjak koji takođe ima PROFI licencu, Milan Ševo je trener golmana, a kao kondicioni trener u Napredak se vratio Duško Ljubičić.

Okupljenim novinarima obratio se i član Upravnog odbora Saša Vlaisavljević, obećavajući još veće angažovanje u narednom periodu kako bi se Napredak ekspresno vratio u Super ligu:

-Došao sam danas, pre svega, da pružim punu podršku Saši Mićoviću i žao mi je što njegov drugi mandat u Napretku nismo i ranije počeli, jer smatram da je izuzetan stručnjak. Imaće punu podršku, a svi idemo i radićemo u buduće još više, kako bi ostvarili ambicije vezane za povratak u društvo najboljih.

