Dodatno smanjene akcize na naftne derivate

Vlada Srbije donela je novu odluku o smanjenju akciza na gorivo, koje su sada niže za ukupno 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.

Ova mera stupila je na snagu danas i važiće u naredne dve nedelje.

Prema novim pravilima, akciza na bezolovni benzin iznosi 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara. To je za više od tri dinara manje po litru u odnosu na prethodni period.

Država je sredinom marta već smanjila akcize za 20 odsto, ali je zbog daljeg rasta cena nafte na svetskom tržištu odlučeno da se olakšice dodatno povećaju.

Ova odluka predstavlja privremenu meru čiji je cilj ublažavanje cenovnih pritisaka i stabilizacija tržišta goriva.

Kako akcize čine značajan deo cene goriva, očekuje se da će se smanjenje direktno odraziti na iznose koje građani plaćaju na pumpama.

U međuvremenu, maksimalna cena evrodizela u narednim danima iznosiće 217 dinara po litru, dok će benzin koštati oko 191 dinar.