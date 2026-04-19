Pobusani ponedeljak – “Vakrs za mrtve”

Srpska pravoslavna crkva obeležava Pobusani ponedeljak, odnosno “Vaskrs za mrtve”, dan kada se uređuju grobovi i kada se na groblja iznose farbana jaja.

Prvi dan posle Tomine nedelje je Pobusani ponedeljak. Običaj je na današnji dan pobusati, odnosno urediti i od korova očistiti busenje na grobovima, po čemu je ovaj ponedeljak i dobio ime.

Oni koji danas dolaze, na grobove stavljaju obojena jaja, uz pozdrav: “Hristos vaskrse”, čime se radost najvećeg hrišćanskog praznika prenosi i na one koji više nisu sa nama. Zato se ovaj dan zove i “Vaskrs za mrtve”.

U većini mesta jaja se boje posebno, ovoga jutra, obavezno u crvenu boju i bez šara.

Dakle, Pobusani ponedeljak je prvenstveno dan posvećen mrtvima.

Ovaj dan se zove i Vodeni ponedeljak, jer tad momci i mladi ljudi polivaju vodom devojke i mlade žene.

Služio je kao povod da se upoznaju momci i devojke, jer je običaj nalagao da devojka koja bude polivena mladiću pokloni jedno jaje. Neka od ovih udvaranja su se svakako završavala i srećno.