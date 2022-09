Za popis stanovništva na teriotiji grada Kruševca i 101 naseljenog mesta zadužena 256 popisivača

Popis stanovništva, stanova i domaćinstava sprovodi se ove godine u periodu od 1. do 31. oktobra u organizaciji Republičkog zavoda ua statistiku.

Za popis na teriotiji grada Kruševca i 101- nog naseljenog mesta biće zadužena 256 popisivača sa kojima popisna komisija Grada Kruševca potpisuje ugovor, a oni su danas u Biznis inkubator centru polagali završni test nakon obuke za popisivače a na terenu će nositi i specijalne legitimacije.

Po prvi put će se koristiti elektronski upitnici, popisivači će imati lap topove a svi podaci iz popisa mogu da se koriste samo u statističke svrhe i preduzete su sve mere za njihovu zaštitu.

Od 15. septembra do kraja novembra 2022. godine, Republički zavod za staristiku preko Info centra pruža informacije građanima u vezi sa Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova, koji se na terenu sprovodi od 1. do 31. oktobra. Telefon Info centra za građane je 0800 444 005 od 8 do 20 sati a popisne komisije grada Kruševca 066-88-88-037 i biće dostupan u periodu od 7,30 do 18 sati, obaveštavaju iz popisne komisije grada Kruševca.