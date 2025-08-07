IN MEMORIAM: Pavle Paja Jevtić

Jutros je, u 77 godini, u Loznici preminuo Pavle Paja Jevtić, jedan od najboljih Napretkovih napadača druge polovine sedamdesetih godina prošlog veka.

Po okončanju igračke karijere Paja Jevtić se posvetio trenerskom poslu, koji je obavljao i u kruševačkom superligašu, a najviše je uživao u radu sa mladim igračima. Igrački je uobličio i aktuelnog reprezentativca Luku Jovića, koji je dve godine tri puta nedeljno dolazio kod njega na individualne treninge.

-Srećan sam što sam bio deo jedne sjajne generacije Napretka, igrao pred prepunim tribinama. Davno je to bilo, ali se ne zaboravlja. Trudio sam se potom da znanje prenesem nekim novim generacijama. Kreneo u trenerskom poslu putem koji svi treba da idu, ukoliko žele da postanu uspešni. A, dobar trener se postaje postepeno i nikada neće biti dobar onaj, ko je preskočio rad sa mlađim selekcijama. I ono što je posebno važno, u radu sa najmlađima treba da budeš i demonstrator, jer deca upijaju kao sunđer i kada im sve praktično pokažeš, talenat će usvojiti viđeno, nastaviti da se razvija – ispričao je pre dve godine Paja Jevtić.

Sahrana Pavla Jevtića biće u subotu, u 13.00 sati, na Starom groblju u Kruševcu.