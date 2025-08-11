KNJIGA NEDELJE: “Knjižara zabranjenih knjiga” Marka Levija

“Knjižara zabranjenih knjiga” Marka Levija istovremeno je komedija, ljubavna priča, ali i angažovan roman zasnovan na ideji o cenzuri knjiga koja se dešava u Americi.

Mič je strastveni knjižar koji posle odslužene zatvorske kazne (zbog prodaje cenzurisanih naslova) sreće ženu svog života i vraća život svom poslu. Oboje imaju povoda da se razračunaju sa nekim osobama iz svoje prošlosti. Mič je uhapšen jednog jutra zbog nezamislivog zločina: prekršio je zakon HB 1467 jer je prodavao zabranjene knjige. Osuđen je na pet godina zatvora, a nakon izlaska jedino želi da se ponovo posveti svojoj knjižari. Ali, sudbina ima druge planove: prvog dana slobode nailazi na dve osobe – čoveka koji ga je

strpao iza rešetaka, i Anu, ženu koja bi mogla biti ljubav njegovog života.Od tog trenutka Mič je rastrzan između silne želje za osvetom i neodoljive čežnje za ljubavlju…

Ova uzbudljiva komedija u slavu čitanja i transformativne moći književnostiosvojiće srca svih knjigoljubaca.

Mark Levi je rođen 1961. Posle studija menadžmenta i informatike, bavi se privatnim biznisom u Francuskoj i SAD. Sa 37 godina piše priču za čoveka koji će njegov sin postati kad odraste. Na podsticaj sestre, u to vreme scenaristkinje, a danas režiserke, šalje rukopis izdavačkoj kući koja odmah pristaje da objavi knjigu “Kad bi to bilo tačno”. Ubrzo po izlasku romana, Spilberg kupuje prava za filmsku adaptaciju. Levi se posle ovog uspeha posvećuje isključivo pisanju. Svi njegovi romani nalazili su se na vrhu liste najprodavanijih knjiga u Francuskoj i doživeli su veliki međunarodni uspeh. Među njima su “Pogasite sve i zasijaće život”, “Sedam dana za večnost”, “Ponovo zajedno”, “A ako je to ipak istina”…

