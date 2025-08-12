U Jasici počelo uklanjanje divlje deponije

U Jasici je počelo uklanjanje divlje deponije po projektu Ministarstva zaštite životne sredine i Grada Kruševca a u sardnji sa Javnim komunalnim peduzećem Kruševac.

Vrednost projekta je dva miliona dinara, od čega je učešće pomenutog Ministarstva milion i šestotina hiljada dinara a učešće našeg grada četristo hiljada dinara.

Ovo je najveća divlja deponija na teriotoriji našeg grada, na njoj je uglavnom građevinski otpad koji dovoze nesavesni građani i zato apelujemo da to više ne rade jer narušavaju životnu okolinu a samo prošle godine Grad Kruševac je na uklanjanje ove deponije uložio pet miliona dinara a za taj novac možemo napraviti nešto mnogo lepše i značajnije kao što je igralište ili park za decu-kaže Ana Prvanov pomoćnica gradonačelnika za ekologiju.

Radnici Javnog komunalnog preduzeća Kruševca transportovali su građevinskii otpad sa deponije u Jasici na posebno namenjeno mesto na deponiji u Srnju gdfe se sa specijalnim drobilicama prerađuje i koristi za nasipanje puteva.

Građani koji imaju građevinski otpad treba da ga odvezu na pomnuto mesto a JKP Kruševac naplaućuje simboličnih 70 dinara po kubiku za njegovo pravilno odlaganje.