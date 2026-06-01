Obaveštenje iz Opšte bolnice Kruševac o dozvoljenim posetama hospitalizovanim bolesnicima

Iz Opšte bolnice Kruševac obaveštavaju građane Rasinskog okruga da su od danas, dozvoljene posete hospitalizovanim bolesnicima i to: – OD PONEDELJKA DO SUBOTE, u periodu od 14, 30 do 15, 00 časova, – NEDELJOM, u periodu od 14, 00 do 15,00 časova.

Prilikom posete, dozvoljen je ulazak samo jedne osobe, uz obavezno nošenje zaštitne maske. U posetu ne mogu dolaziti deca mlađa od 10 godina.

Zabrana poseta će i dalje važiti u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege, porodilištu i neonatologiji i izolacionim jedinicama.