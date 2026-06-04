Nemanja Đeković se preselio u Emirate

Prethodnih godinu dana Nemanja Đeković je proveo u Banijasu na pozajmici, za koju je klub iz Emirata platio 200 hiljada dolara. Odigrao je odličnu sezonu, postigao i jedan gol, pa su u Banijasu odlučili da otkupe ugovor, koji je Đeković imao sa našim Klubom do 2027. godine. Za otkup Banijas će isplatiti još 400 hiljada dolara, a našem Klubu sleduje i 20 procenata od narednog transfera.

Deo sredstava od ovog transfera naš Klub će uložiti u poboljšanje infrastrukture za mlade igrače, jer osim ekspresnog povratka na superligašku scenu, jedan od prioriteta je i dalja afirmacija igrača poniklih u našoj Elitnoj školi.

Da Napretkova Elitna škola radi na najvišem nivou svedoči činjenica da su u minuloj sezoni značajan trag u prvom timu ostavili golman Lazar Balević, koji je stekao status omladinskog reprezentativca, kao i mladi defanzivci Lazar Miladinović i Pavle Mihajlović i najmlađi Novak Stevanović, koji je postao kadetski reprezentativac.

Izvor: FK Napredak