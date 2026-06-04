VIDOVDANSKI SAJAM SPORTOVA sutra na terenima parka Bagdala

U okviru VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI 2026. Sportski savez Grada Kruševca organizuje VIDOVDANSKI SAJAM SPORTOVA sutra od 19 časova i 30 minuta na terenima parka Bagdala.

Prethodiće mu okupljanje sportskih klubova oko 19 časova na platou kod Doma sindikata i polazak defilea sportista koji će na pomenutoj lokaciji prezentovati tokom večeri sportove kojima se bave i postižu dobre rezulatet na svim nivoima takmičenja.

Biće predstavljeno 19 sportova i 35 sportskih organizacija sa teritorije Grada Kruševca.