Otvaranje manifestacije VIDOVDAN 2026. pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, biće sutra od 10 časova na Slobodištu priredbom predškolaca Predškolske ustanove ,,Nata Veljković” pod nazivom TI MOŽEŠ SVE.

Istog dana u Lazarevom gradu održava se tradicionalni Viteški megdan i koncert grupe Zana, dok će u nedelju 7. juna od 12 sati u crkvi Lazarici biti održano Srednjovekovno venčanje, promocija knjige Put u večnost Kneza Lazara i Duh kosovskog viteza.

U organizacii uz učešće svih gradskih ustanova i preduzeća, do kraja meseca biće organizovani brojni programi i sadržaji.