Unija mladih Gradskog odbora SNS Kruševac: Udruženo radimo na podizanju kvaliteta života sugrađana

Unija mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke Kruševac postoji i funkcioniše od osnivanja stranke.

– Tokom godine realizujemo veliki broj aktivnosti, kako za mlade, tako i za starije sugrađane. Trudimo se da u saradnji sa mladima Carskog grada, osluškujući njihove želje i potrebe sprovodimo određene aktivnosti pogodne za njih, a sa druge strane na raspolaganju smo svim našim sugrađanima, za predloge, primedbe i sugestije jer želimo da složno i udruženo radimo na podizanju kvaliteta života Lazarevog grada, istakle su, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, predsednica Unije mladih GRO SNS Kruševac Branislava Tošković i jedna od članica Aleksandra Parezanović.