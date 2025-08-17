УСПЕШНО САНИРАНА ХАВАРИЈА НА ЦЕВОВОДУ ø300

Због хаварије на цевоводу пречника Ø300, која је настала у вечерњим часовима 16.08.2025. године у улици Новој Косовској, без воде су остали: део Нове Косовске улице (од Дечијег диспанзера до Слободишта), насеље Багдала 3 – доња зона, улица Достојевског и пратеће улице.
Екипе ЈКП „Водовод – Крушевац“ су одмах изашле на терен и уложиле максималне напоре да квар буде отклоњен у најкраћем року.
Радови на санацији трајали су током целе ноћи и успешно су завршени у јутарњим часовима 17.08, након чега је вода поново пуштена у систем и снабдевање нормализовано.