Počela nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Kruševcu

Nova školska godina počela je za 21.000 učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Rasinskog okruga. Upisano je 1700 đaka prvaka, a na području Grada Kruševca 940.

– Sve škole spremno dočekuju učenike, izjavio je za RTK načelnik Školske uprave Zoran Asković.

Na području Policijske uprave Kruševac postoji 57 osnovnih i srednjih škola, i u svima će biti angažovani policijski službenici u cilju obezbeđenja učenika i zaposlenih, pre početka nastave, sve vreme njenog trajanja i nakon završetka nastave. “Školski policajci” su prisutni u zonama škola i spremni da pruže informaciju i svaaki vid pomoći učenicima, rekao je za RTK načelnik Policijske uprave Kruševac pukovnik policije Ivan Milenković.

Gradonačelnik grada Kruševca Ivan Manojlović je dao izjavu za medije, ispred ulaza u zgradu Gimnazije, u prisustvu Vesne Anđelić, načelnice Gradske uprave, Miloša Jovića, direktora JP za urbanizam i projektovanje i Biljane Dačić, direktorke Gimnazije.

Na početku obraćanja, gradonačelnik je u ime Grada i u svoje lično ime poželeo srećan početak nove školske godine svim đacima.

Naglasio je da su radovi na fasadi zgrade i u dvorištu Gimnazije u toku. Grad je aplicirao za sredstva kod Ministarstva prosvete, ali pošto smo dugo čekali na negativni odgovor, kasnilo se sa pokretanjem procedure. Međutim, Grad je odlučio da Gimnaziji iz budžeta obezbedi 22 miliona dinara, dok je škola morala da pripremi tendersku dokumentaciju i obavi celokupan postupak javne nabavke, izbor ponuđača i uvođenje u posao izvođača radova.

Izvođač radova je obezbedio gradilište do završetka radova i preduzeo sve aktivnosti kako bi se zaštitili prolaznici i korisnici objekta, posebno đaci. Grad je ukinuo parkiranje pored ulaza u Gimnaziju, postavljen je alternativni pešački prelaz za đake i zaposlene u školi, a Policijska uprava je odredila dežurstvo, sve u cilju bezbednosti učenika i radnika škole, kao i građana.

Ono što je pokvarilo 1. septembar i početak školske godine je to što je od nekih prosvetnih radnika došlo do degradiranja ove obrazovne ustanove. Radovi se ne obavljaju unutar objekta, ali su neki profesori stavili šlemove,umesto da šire ponos, znanje, dostojanstvo. Politiku treba ostaviti van škole. Pitanje je kakvu poruku šalju deci? I u nekim drugim školama su radovi za vreme letnjeg raspusta završeni ili su u toku, ali je bezbednost uvek na prvom mestu.

Pojedini profesori Gimnazije danas su, na žalost, pokušali da pokvare svečani polazak u školu, umesto da u učionice unesu simbol dostojanstva i autoriteta – znanje, ponos i ugled – stavili su na na glavu građevinske šlemove i ako se unutar objekta ne izvodi ni jedna vrsta radova. Pitamo se čemu više pokušaji da se škola predstavi kao gradilište apsurda, a ne hram znanja? Nekada je šešir profesora Koste Vujića bio znak časti i ugleda, a danas šlem u cilju poniženja. To nije slika borbe za bolju školu, već urušavanja njenog dostojanstva. Kada je dotrajala fasada bila problem zloputrebljavali su na svaki mogući način. Sada kada se fasada radi ponovo nije dobro!? Grad ulaže sredstva, obezbeđuje obnovu i sigurnost, a pojedinci prave političke performanse i ruglo od profesorskog poziva. Profesori treba da u školu unose odgovornost, autoritet i znanje a ne šlemove kako bi od naučne pravili cirkusku katedru.

Gradonačelnik se na kraju obraćanja zahvalio đacima na razumevanju zbog izvođenja radova i naglasio da su radovi na prednjem delu fasade zgrade Gimnazije pri kraju, a u toku su radovi na bočnoj strani zgrade i u dvorištu.

Za đake prvake danas su organizovani svečani prijemi sa kulturno-umetničkim programom i poklonima za mališane, čije sticanje osnovnog obrazovanja počinje danas.