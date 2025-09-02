Prvi dan u školi za 176 prvaka u opštini Aleksandrovac

Ove školske godine u matičnim i školama na terenu u opštini Aleksandrovac ukupno je upisano 176 đaka prvaka, od čega 79 u OŠ “Ivo Lola Ribar“ i 97 u OŠ „Aca Aleksić“.

U čast polaska prvaka u OŠ “Ivo Lola Ribar“ stariji drugari pripremili su prigodan program. Na početku svečanosti, dobrodošlicu đacima i mnogo uspeha u školovanju, poželo je direktor škole Miljan Arsić, koji je izrazio nadu da će škola ispuniti sva očekivanja kada je u pitanju vaspitanje i obrazovanje učenika.

Pozdravljajući đake prvake, roditelje i učitelje, srećan i uspešan početak školovanja čestitala je predsednica opštine, Jelena Paunović.

„Danas je poseban dan, prvi školski dan. Dragi prvaci, više niste mališani, ali niste ni odrasli. Danas u ovoj školi počinje vaše putovanje, vaša avantura. Polako ulazite i u svet knjige, učenja brojeva i slova, priče, prijateljstava igre i mašte. Najlepše što možete doneti u školu je osmeh i dobro srce“, rekla je predsednica Paunović završavajući obraćanje rečima Desanke Maksimović: „Ako ikako možeš, budi dobar, to je najvažnija mudrost na svetu. Sa osmehom i hrabro učite, budite radoznali, pomažite jedni drugima i čuvajte drugare koje danas upoznajete. Oni će možda postati prijatelji za ceo život.“

Za srećan i uspešan početak školovanja, opština Aleksandrovac je pripremila poklon pakete u vidu knjige i novčane nagrade, koje je prvacima uručila predsednica Jelena Paunović.

Svečano je bilo i u OŠ “Aca Aleksić“. U čast polaska stariji drugari su pesmom, recitacijama i igrom poželeli srdačnu dobrodošlicu svojim novim prijateljima obećavajući jedno lepo, novo iskustvo, učenje i druženje.

Direktor škole, Duško Dunjić je pozdravljajući prisutne, a posebno prvake, rekao da škola nije samo mesto gde se uči, to je mesto gde će rasti i praviti uspomene za ceo život, a učitelji će voditi, biti oslonac i podrška ovoj novoj generaciji koja danas kreće svojim školskim putem.

Polazak u školu i mnogo uspeha prvacima OŠ „Aca Aleksić“ čestitala je i predsednica opštine Jelena Paunović.