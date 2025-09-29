U Velikoj Lomnici održana sedma GULAŠIJADA

U Velikoj Lomnici održana je sedma po redu GULAŠIJADA u organizaciji Lovačke sekcije Velika Lomnica br 11 pri Lovačkom udruženju Kruševac.

Najmasovnija je manifestacija do sada, učestvovale su ukupno 24 ekipe, a takmičile se 22 ekipe iz Paraćina, Aleksinca, Trstenika, Kruševca i drugih naseljenih mesta Rasainskog okruga a prisustvovalo je preko 1.000 posetilaca.

Prvo mesto na gulašijadi-najbolji kotlić pripalo je ekipi Miloša Avramovića iz Marenova koja je dobila pehar, diplomu i lovačku opremu.

Za sve takmičare obezbeđene su zahvalnice za učešće i prigodni pokloni. Predsednik tročlanog žirija bio je profesor doktor poljhoprivrednih nauka Marko Malićanin..