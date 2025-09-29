Na dnevnom redu 14. sednice Skupštine grada Kruševca 20 tačaka

14. sednica Skupštine grada Kruševca biće održana sutra. Na dnevnom redu je 20 tačaka.

Pred odbornicima će se naći set imovinskih rešenja, finansijski izveštaji javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, a među tačkama dnevnog reda biće i predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha u gradu Kruševcu od iduće godine do 2028.

S obzirom da će danas biti održana još jedna sednica Gradskog veća, predsednica Skupštine Dragana Barišić kaže da će se možda dnevni red dopuniti sa tačkama koje se stavljaju po hitnom postupku.