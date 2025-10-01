Očekuju nas obilne padavine – oglasio se RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je zvanično upozorenje za centralne i južne delove Srbije za četvrtak i petak, 2. i 3. oktobar. U tom periodu očekuju se obilne padavine koje mogu izazvati ozbiljne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu građana.

U nižim predelima očekuje se od 60 do 120 litara kiše po kvadratnom metru u roku od 48 časova, a lokalno su moguće i veće količine. Takve padavine mogu prouzrokovati bujične poplave, odrone, klizišta i značajnu materijalnu štetu, predstavljajući direktnu opasnost po bezbednost ljudi i životinja.

U višim predelima kiša će preći u sneg, koji će se intenzivirati u četvrtak popodne i uveče. Najugroženije su južne oblasti Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga, područje Kosova i Metohije, kao i planinski predeli Rasinskog i Topličkog okruga. U tim krajevima do petka popodne može pasti i više od 50 centimetara vlažnog snega.

Nadležni organi apeluju na građane da u četvrtak i petak izbegavaju putovanja, naročito ka planinskim područjima, te da prate zvanična saopštenja i uputstva na sajtu upozorenje.mup.gov.rs .