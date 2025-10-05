Izložba Narodnog muzeja Kruševac “101 tašna“ u Kući Simića

Narodni muzej Kruševac sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane na otvaranje jedinstvene izložbe pod nazivom „101TAŠNA”, koja će biti otvorena u Kući Simića, u utorak, 7. oktobra 2025. godine, sa početkom u 18 časova.

Ova izložba, koju je pripremila Zorana Drašković Kovačević, viši kustos pedagog Narodnog muzeja Kruševac, predstavlja izuzetnu kolekciju tašni iz privatnih vlasništva, koja obuhvata period od početka dvadesetog veka do današnjih dana. Na izložbi će biti prikazan razvoj ženskih tašni kao jednog od najvažnijih modnih i kulturnih simbola, te će posetioci imati priliku da vide predmete koji svedoče o promenama u stilu, materijalima i funkcijama ovih dragocenih modnih detalja.

„101 TAŠNA” nije samo izložba predmeta, već i priča o istoriji ženskog stila, ženstvenosti i evoluciji mode. Svako parče tašne govori svoju priču i odražava duh jednog vremena, te ovaj izložbeni prostor predstavlja pravi izvor inspiracije za sve Ijubitelje mode, istorije i kulture.