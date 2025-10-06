Oбележена Слава Цркве Светог Јована на Багдали – Зачеће Светог Јована и прва деценија Храма

Светом Литургијом и освештавањем славског колача и жита обележена је Слава Цркве Светог Јована на Багдали – Зачеће Светог Јована и прва деценија Храма.
Црква Светог Јована Крститеља освештана је на данашњи дан, пре тачно десет година – Руком Блаженопочившег Патријарха српског Господина Иринеја, који је тог за изградњу комплекса на Багдали – изузетно важног дана – служио заједно са нашим Владиком, Његовим Високопреосвештенством Архиепископом и Митрополитом крушевачким Господином Давидом.
Ктитор Цркве на Багдали је Крушевљанин Братислав Гашић, који је тада био министар одбране у првом мандату, заједно са братом Бобаном Гашићем, са породицама.
Први Храм у Комплексу цркава на Багдали је Ротонда, реплика Његошеве капеле, посвећена Светом Ђорђу и Светом Димитрију. Грандиозни, трећи Саборни Храм на Багдали, посвећен је Светим Архангелима, гради се, по узору на Свете Архангеле Цара Душана код Призрена.
Изградња је почела пре више од пет година, уз велику подршку Града Крушевца. Извођач радова је крушевачка “Техноградња”.