Šumsko gazdinstvo Rasina: Na godišnjem nivou zasadi se nekoliko hiljada novih sadnica 

Šumsko gazdinstvo “Rasina” Kruševac nedavno je proslavilo 34 godine od osnivanja gazdinstva pod ovim nazivom, a simbolično kako se godine nižu, toliko sadnica se sadi, skoro po tadiciji u vrtićima predškolske ustanove “Nata Veljković”.

Mališani se raduju ovim aktivnostma, istakao je direktor Saša Đurđević i potvrdio da se nove ekonomske mere za nabavku ogrevnog drveta u gazdinstvu Rasina već sporovode i traju do 1. marta 2026. godine.

Inače, u narednih sedam godina Šumsko gazdinstvo Rasina sporovešće projekat pošumljavanja na onim područjumima gde nije bilo šuma, dok se redovnim aktivnostima pošumljavaju područja gde je drveće devastirano, posečeno ili prirodnim tokom izgubilo životni vek.

Radi se o pošumljavanju onih područja čija konfiguracija, teren i tlo to omogućavaju, a po rečima direktora Đurđevića na godišnjem niovu zasadi se nekoliko hiljada novih sadnica.