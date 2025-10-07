Predstavljen program povodom Dana oslobođenja grada

U Gradskoj upravi Kruševac, predstavljen je program obeležavanja oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu 14. i 15. oktobra.

Program u saradnji sa ustanovama u kulturi realizuje se od danas otvaranjem izložbe u Kući Simića “101 tašna” Narodnog muzeja, u četvrtak tradicionalne Oktobarske izložbe u galerijskoj sali muzeja, 13. izložbe zbirke odlikovanja i 14. Dan otvorenih vrata Muzeja.

Narodna Biblioteka će 9. i 10. u e-čitaonici prirediti književno-poetski program “Slovo o gradu” i predavanje o II svetskom ratu.

Sportski savez grada Kruševca organizuje Jesenji sajam sporta u Hali sportova na kojem je učešće najavilo 30 klubova.

Dan uoči praznika, Kulturni centar Kruševac, na Slobodištu organizuje tradicionalnu likovnu koloniju “Pod kapijom sunca” i u popodnevnim satima koncert klasične muzike u Mozaik sali Gradske uprave.

Istorijski arhiv grada Kruševca uzima učešće u obeležavanju Dana oslobođenja sa dva programa: prvi se realizuje od početka meseca i namenjen je deci, a 15. oktobra upriličiće izložbu fotografija iz Drugog svetskog rata i okrugli sto.

Grad poklanja sugrađanima koncert KUD “14. oktobar” u ponedeljak 13-tog od 20 sati. Delegacije grada i Udruženja za negovanje tradicije 14. oktobra položiće cveće na spomenike junacima ratova, u Vidovdanskoj ulici biće održano takmičenje KUD-ova, i Svečana akademija se povodom Dana oslobođenja u Kruševačkom pozorištu.

U završnici obeležavanja ovog značajnog datuma za grad je tradicionalna akcija DDK u organizaciji Crvenog krsta Kruševac koja se održava 15. oktobra u foajeu Kruševačkog pozorišta. Oktobarskim svečanostima prisustvovaće i delegacije pobratimskih gradova.

Program možete preuzeti ovde – Program za Dan oslobođenja grada Kruševca 2025 -7.10.25.