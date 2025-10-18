U Zaječaru OFK Beograd bolji od Napretka (4:0)

U nastavku prvenstva Super lige Srbije, Napredak je poražen u Zaječaru od OFK Beogrrda sa 4:0 i ostao je na poslednjem mestu tabele sa 7 bodova.

Fudbaler zvaničnog domaćina ove utakmice Enem je nastavio sa serijom golova, prvo je u 17. minutu odbitak od prečke, posle šuta Pruceva, glavom smestio u mrežu, da bi odličan prodor i pas Rusa, pozajmljenog iz Zvezde ubacio u mrežu.

Nije Napredak bio sveden samo na odbranu, imao je na kraju meča isti broj pokušaja kao i OFK Beograd, ali je ekipa iz Beograda sjajno koristila prazan prostor iza leđa odbrane Kruševljana.

Prvo je Momčilović povision na 3:0, da bi dete Barselone Alba bocnuo loptu preko golmana za konačnih 4:0.

Ovim trijumfom „plavo-beli“ su se ponovo probili do treće pozicije na tabeli, sa minimalnom prednošću u odnosu na Vojvodinu i Novi Pazar, dok Napredak ostaje na samom dnu sa ozbiljnim problemima u igri i rezultatima.