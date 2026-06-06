Završnom priredbom predškolaca na Slobodištu otvorene ovogodišnje Vidovdanske svečanosti

Poveljom u ume živih, i završnom priredbom predškolaca na Slobodištu, otvorene su ovogodišnje Vidovdanske svečanosti, kojima Kruševac obeležava Dan grada.

Gradonačelnik Ivan Manojlović pročitao je povelji u “Ime živih” nakon čega je izveden program pod nazivom “Ti možeš sve” u kome su učestvovali mališani vrtića “Nata Veljković” sa gradskog i seoskog područja.

“Dragi roditelji, budite ponosni na ove male, velike ljude. Hvala vam na poverenju koje ste nam ukazali tokom odrastanja vaše dece. Naziv priredbe ‘Ti možeš sve’ nije slučajnost. U ovim rečima leži velika snaga svih ovih divnih mališana koji će vam danas upravo to i pokazati“, istakla je, obraćajući se prisutnima, direktorka PU „Nata Veljković“ Vesna Živković.