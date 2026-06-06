Vikend u znaku vitezova

Na prostoru Crkve Lazarice i Narodnog muzeja u 20,30 biće otvorena dvodnevna manifestacija “Viteški megdan u Lazarevom gradu” čiji je cilj je da se sačuva sećanje na srednjovekovnu epohu i život na dvoru kneza Lazara u vreme kada je Kruševac bio prestonica Srbije.

Viteški megdan svake godine okuplja ljubitelje istorije, viteštva i srednjovekovne kulture.

Večeras od 21 sat je koncert grupe Zana a sutra je srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici, uz bogatu trpezu i originalnu atmosferu prošlih vremena. Organizator je Turistička organizacija a pokrovitelj grad Kruševac.