Ministar Gašić na vest o smrti generala Pavkovića: “U najtežim trenucima branio otadžbinu sa čistom hrabrošću i odanošću”

U Beogradu je u 80. godini preminuo general Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba.
“Sa tugom sam primio vest o smrti generala i prijateqe Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće earmije Vojske Jugoslavije.
Ostaće upamćen kao jedan od najistaknutijih starešina koji je u najtežim trenucima za našu zemlju branio otadžbinu sa čistom hrabrošću i odanošću.
Neka mu je večna slava i hvala” – objavio je ministar odbrane Bratislav Gašić na svom Instagram profilu.
