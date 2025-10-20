Ministar Gašić na vest o smrti generala Pavkovića: “U najtežim trenucima branio otadžbinu sa čistom hrabrošću i odanošću”

U Beogradu je u 80. godini preminuo general Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba.

“Sa tugom sam primio vest o smrti generala i prijateqe Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće earmije Vojske Jugoslavije.

Ostaće upamćen kao jedan od najistaknutijih starešina koji je u najtežim trenucima za našu zemlju branio otadžbinu sa čistom hrabrošću i odanošću.

Neka mu je večna slava i hvala” – objavio je ministar odbrane Bratislav Gašić na svom Instagram profilu.