Napredak sutra dočekuje Vojvodinu: Uz dobro organizovanu igru do povoljnog rezultata

Utakmica 13. kola Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak Vojvodina odigraće se sutra u 16 časova na Gradskom stadionu.

Tim povodom u Medija centru FK Napredak održana je i konferencija za novinare, na kojoj su govorili šef stručnog štaba Radoslav Batak i fudbaler Nebojša Bastajić.

– Dolazi nam kvalitetna ekipa, treća na tabeli, koja ima veliki budžet, jako dobru organizaciju, međutim, nama ostaje da pred našim gledaocima i na našem stadionu damo sve od sebe. Utakmica sa OFK Beogradom je arhivirana, dobro smo radili ove nedelje, videli gde smo grešili, moramo mnogo slobodnije, moramo u određenim momentima mnogo sigurnije i na kraju krajeva, mnogo produktivnije. Tako da nadam se i iskreno verujem da ćemo sutra, uz jednu dobro organizovanu igru, izvući jedan povoljan rezultat – istakao je šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Kapiten Nebojša Bastajić kaže da su u timu svesni smo da momenat nije dobar:

– Treba nam jedan dobar rezultat, jer odatle sve kreće. Dobro smo radili i mislim da smo maksimalno spremni i nadam se da ćemo od sutra početi da osvajamo bodove i da se penjemo na tabeli.