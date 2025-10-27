Ministar Bratsilav Gašić obišao Centar ABHO u Kruševcu

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas pripadnike Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane Komande za obuku u kruševačkoj kasarni “Car Lazar”.

Komandant Centra ABHO pukovnik Vladimir Filipović, sa saradnicima, referisao je ministru odbrane o nameni i zadacima Centra, procesu obuke i predlozima za unapređenje stanja.

Nakon sastanka, ministar Gašić obišao je renovirane prostorije za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka, prostorije za smeštaj polaznika kurseva, kao i kapacitete za obuku. Tokom obilaska radiološke i hemijske laboratorije ministru odbrane su predstavljena savremena sredstva za detekciju i dozimetriju i prikazan je deo obuke stalnog sastava i vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „Septembar 2025“.



Tom prilikom, ministar odbrane uverio se da Centar ABHO raspolaže stručnim kadrom i savremenim sredstvima za rad i obuku te da su njegovi pripadnici visoko motivisani, obučeni i spremni da izvrše svaki zadatak. On je istakao značaj Centra ABHO i važnost ulaganja u poboljšanje uslova obuke.

– Važno je raditi na poboljšanju kapaciteta za smeštaj i obuku kako bi naši pripadnici imali što bolje uslove za rad i sticanje novih znanja. Ministarstvo odbrane nastaviće da ulaže u nabavku nove opreme i dalji razvoj infrastrukture, kao i u celokupno poboljšanje uslova za život i rad u jedinicama Vojske Srbije. Značaj ovog Centra ogleda se i u tome što se ovde obučavaju i pripadnici stranih oružanih snaga, što potvrđuje međunarodni ugled i poverenje koje naša vojska uživa u svetu. Pripadnici Centra ABHO pokazali su spremnost i obučenost da na pravi način reaguju u svakoj situaciji i da svojom stručnošću i predanošću čuvaju bezbednost građana i svoje otadžbine – rekao je ministar Gašić.

Obilasku su prisustvovali zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nebojša Cvetković i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.