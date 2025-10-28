Napredak i Trajal sutra u lokalnom derbiju Kupa Srbije

Sutra, u 15:30 časova, u šesnaestini finala Kupa Srbije, sastaju se dva kruševačka tima – Napredak i Trajal.

-Sigurno da smo ozbiljno shvatili utakmicu, iz dva razloga. Prvi je da je to gradski derbi, a drugi je taj da moramo da napravimo reakciju nakon utakmice sa Vojvodinom. Rekao sam već, paradoksalno zvuči, ali jako smo dobro ušli u duel sa Novosađanima, međutim posle prvog primljenog gola i posle neobjašnjivih situacija kod ostalih golova… u ova dva – tri dana smo se ponovo sabrali i ozbiljno pripremili predstojeću utakmicu. I nadam se da će nam biti dobra uvertira za susret sa TSC – om. Sav fokus je sada na sutrašnjoj utakmici protiv jedne dobro organizovane ekipe, koja je na krilima pobede nad Kabelom. Odigrali su kvalitetno, postigli jako lep prvi gol iz slobodnog udarca. Tako da očekujem dobru utakmicu i veliki broj navijača, iako u ovom trenutku i jednima i drugima je ovaj duel najmanje potreban, jer i jedni i drugi imamo važne prvenstvene susrete. I dalje ne možemo da računamo na Aleksandra Lutovca, koji će, nadam se, od sledeće nedelje biti sa nama. Svi ostali su zdravi i spremni za utakmicu sa Trayalom – poručio je šef struke Radoslav Batak.