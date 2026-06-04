Završeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u Pozlati i Lovcima, prvi priključci na gradsku vodovodnu mrežu

JKP “Vodovod” obišlo je naseljena mesta Pozlatu i Lovci, u kojima su dva domaćinstva danas priključena na vodovodni sistem vodosnabdevanja grada Kruševca, i time dobila zdravu pijaću vodu.

Prema rečima direktora ovog preduzeća Vladimira Milosavljevića, izgradnjom vodovodne mreže i realizacijom ostalih radova u domaćinstvima Anđelković u Pozlati i Lacić u Lovcima, ukućani su bili u prilici da prvi put sa njihove česme popiju čašu gradske vode.

Ovom događaju prisustvovala je i potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije Nevena Đurić Nikitović, zamenica gradonačenika Snežana Radojković sa saradnicima i meštani ova dva naseljena mesta.