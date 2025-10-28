Radovi u Osnovnoj školi ,,Knez Lazar” u Velikim Kupcima

U Osnovnoj školi ,,Knez Lazar,, u Velikim Kupcima u toku su radovi na postavljanju instalacija hidrantske mreže i na rušenju starog školskog objekta koji je predstavljao opasnost za bezbednost zbog mogućnosti urušavanja.

Investitor radova je Grad Kruševca uz podršku Javnog preduzeća VODOVOD Kruševac i Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje a izvođač radova je TEHNOGRADNJA.

Škola u Velikim Kupcima, sa područnim odeljenjima u naseljenim mestima Ćelije, Sebečevac i Majdevo, ima ukupno 180 đaka, a naredne godine kada će svi pomenuti i radovi sa parternim i uređenjem fasade školskog objekta na proleće 2026. godine, obeležava 100 godina postojanja i rada.