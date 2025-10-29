U područnom odeljenju OŠ “Brana Pavlović” u Ljubavi 15. manifestacija posvećena kaligrafiji

U područnom odeljenju OŠ “Brana Pavlović” u Ljubavi u petak se održava 15. po redu manifestacija posvećena kaligrafiji, odnosno lepom pisanju.

U ovogodišnjem takmičenju učestvuje 24 učenika iz 21 škole iz čitavog Rasinskog okruga. Organizatori su ove godine zadali temu “Mostovi” u čast našeg velikog pisca i nobelovca Ive Andrića.

Manifestacija se paralelno sa takmičenjem u Ljubavi održava i u porti manastira Svetog Nikole u u Komoranu gde će biti organizovana izložba hrane, likovna kolonija javni čas o Andriću i poseta muzeju.

U porti je i škola, jedna od najstarijih u Rasinskom okrugu koja će u maju obeležiti 205 godina posojanja i rada, takođe područno odeljenje OŠ “Brana Pavlović”.