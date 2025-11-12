Danas praznujemo Svetog Kralja Milutina, velikog srpskog vladara iz Svete Loze Nemanjića i zadužbinara. Preminuo je 29. oktobra po starom, odnosno 12. novembra po novom kalendaru 1321. godine.

Sveti kralj Milutin, iz dinastije Nemanjića, bio je mlađi sin kralja Uroša Prvog, mlađi brat kralja Dragutina i otac kralja Stefana Dečanskog.Bio je jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Vodio je brojne ratove i proširio svoju vlast duboko na vizantijsku teritoriju. Organizovao je državu, vojsku, privredu i finansije.Srbijom je vladao 40 godina, šireći ugled države i naroda. Bio je i veliki zadužbinar i ktitor manastira.

Podigao je 42 crkve, ne samo u Srbiji već i u Solunu, Sofiji, Carigradu, Jerusalimu i na Svetoj Gori.Srpska crkva kanonizovala ga je 1324. godine kao Svetog kralja.

Njegove Svete mošti počivaju u Crkvi Svete Nedelje u Sofiji. Svake godine 29. oktobra u Sofiji održava se svečana arhijerejska liturgija i tradicionalno presvlačenje moštiju kralja Milutina. Gračanica i Banjska praznuju svog velikog ktitora, a molitveno i svečano je u svim srpskim hramovima kao i u crkvama i manastirima Eparhije kruševačke.