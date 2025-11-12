ZAVIČAJNIK: Stari kruševački zanati

Istorijski arhiv Kruševac 2023. godine na Dan grada VIDOVDAN prvi put je priredio izložbu STARI ZANATI KRUŠEVAČKOG KRAJA i objavio publikaciju o njoj. Vremenom je postavka obogaćena a ova ustanova početkom 2026. godine kreće u realizaciju projekta digitalizacije starih fotografija i dokumenata iz raznih oblasti u saradnji sa građanima.

Stari zanati u 18-tom i s početka devetnaestog veka u Kruševcxu su bili brojni, a zanatlije su najpre imale svoje radnje u predelu ispod crkve Lazarice i u močvarnom delu kod reke Morave a kasnije, krajem 18. veka, premeštani su u centar grada koji se vremenom razvijao – beleži naša rubrika ZAVIČAJNIK.