ZAVIČAJNIK: Umetnička galerija Narodnog muzeja Kruševac

Objekat sada Umetničke galerije Narodnog muzeja Kruševac sagrađen je dvadesetih godina prošlog veka a njeni vlasnici su bili Koča i Vida Ljotić ugledna i bogata trgovačka porodica koja je u tadašnjem Kruševcu imala dućane i kafane.

Od 1962. godine jednim delom koristi se za potrebe Umetničke galerije a od 1982. godine cela zgrada je u toj funkciji koju je od naslednika otkupio Grad Kruševac.

U Umetničkoj galeriji Narodng muzeja Kruševac, koja ima bogat fond umetnilčkih dela, organizuju se brojne izložbe domaćih i gostujućih autora-beleži rubrika ZAVIČAJNIK sredom u Jutarnjem programu Televizije Kruševac.