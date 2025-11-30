Danas je Svetski dan kućnih ljubimaca

Oni sigurno nikad neće saznati da je danas njihov veliki praznik ali ljubav će svakako osetiti. Znamo da u očima mnogih koji ih ne gaje izgledamo često smešni u svojoj posvećenosti i ljubavi prema našim četvoronožnim , dvonožnim ili već kakvim drugim ljubimcima. Ali, kao što znate kuća bez ljubimca je samo stan a sa vašim ljubimcem je dom.

Znamo da je da je svaki dan koji provedete sa svojim mezimcem poseban, ali mu baš danas priuštite najjači zagrljaj, ekstra šetnju i poslasticu koju najviše voli

Danas se u svetu obeležava Svetski dan ljubavi prema kućnim ljubimcima.

Iako su svi dani u godini praznici odanosti i ljubavi naših pasa i mačaka, ovo je poseban datum koji veliča sve naše pse, mačke, ptice, ribice, zečeve, hrčke i druge životinje.

Danas im posvetite dodatnu pažnju.

Sigurni smo da će biti srećni, jer im darujete dodatnu ljubav, bez obzira na način kako je pokazujete.

Čuvajte svoje najvernije prijatelje životinje: činite to danas malo više nego juče, a opet neznatno manje nego što ćete pokazati već sutra.

I zapamtite, oni su nama samo deo života a mi smo njima čitav život.