Izmene Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026.

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, čime je obezbeđen kontinuitet podrške domaćim poljoprivrednim proizvođačima, kao i unapređenje uslova života u seoskim sredinama.

Donošenjem izmena vrši se raspodela sredstava tako da je ukupno 36 milijardi dinara opredeljeno za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji (podsticaje po hektaru), dok je 400 miliona dinara namenjeno merama diversifikacije dohotka i unapređenju kvaliteta života u seoskim područjima, kroz investicije u razvoj i modernizaciju seoske infrastrukture. Država na ovaj način nastavlja da jača poljoprivredni sektor i pruža sistemsku podršku održivom razvoju sela.