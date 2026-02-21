Zbog velikog interesovanja publike, “Svadba” ponovo pred Kruševljanima

Zbog velikog interesovanja publike, u bioskopu Kruševac zakazane su dodatne projekcije filma “Svadba”, od 20. do 23. februara. Biletarnica će tokom ta četiri dana raditi od 10 časova.

Poznati hrvatski privrednik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom. Istovremeno ga iz Londona zove ćerka i saopštava da je trudna – otac deteta je sin srpskog ministra spoljnih poslova.

U duhu punokrvne balkanske anti-romantične komedije, film „Svadba“ donosi priču o dve porodice čiji odnos stalno oscilira između porodične topline i međunarodnog incidenta.

Uloge tumače Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Roko Sikavica, Anđelka Stević Žugić, Nika Grbelja, Marko Grabež, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Denis Murić, Marko Miljković, Nevena Nerandžić, Snježana Sinovčić-Šišković i Jelisaveta Seka Sablić.