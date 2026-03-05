U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac održana je svečanost dodele zahvalnica istaknutim članicama Srpske napredne stranke, koje je uručio ministar odbrane i član predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić.

Zahvalnice su dodeljene ministarki privrede i članu predsedništva SNS Adrijani Mesarović, kao i ministarkama Sari Pavkov i Jeleni Žarić Kovačević. Među dobitnicama su još i Vladanka Malović, Sandra Božić, Darija Kisić, Danijela Nikolić, Biljana Pantić Pilja i Sanja Lakić Vesić.

