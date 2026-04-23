NENAD MIROSAVLJEVIĆ SPORTSKI DIREKTOR FK NAPREDAK

U kruševačkom superligašu se uveliko spremaju za naredno prvenstvo u Prvoj ligi Srbije, sa ambicijom da se ekspresno vrate u društvo najboljih. Zbog toga je za sportskog direktora angažovan Nenad Mirosavljević.

Iza sebe ima imperisvnu igračku karijeru. Počeo je u Proleteru iz Zrenjanina, sa smederevskim Sartidom osvojio Kup Srbije i Crne Gore, sa španskim Kadizom trijumfovao u Drugoj ligi i plasirao se u Primeru. Dubok trag ostavio je na Kipru, gde je sa Apoelom osvojio dve titule šampiona, Kup i dva puta Superkup Kipra. Tresao je mreže Atletiko Madrida, Čelsija u Ligi šampiona.

Nosio je i dres Partizana, po povratku sa Kipra, gde je igrao i za Olimpijakos iz Nikozije, Napretkov, a igračku karijeru je završio u Čukaričkom, gde je potom bio potpredsednik, ali i direktor kluba sa Banovog brda.

-Selimo se u Prvu ligu, zbog toga radimo na potpunoj rekonstrukciji Kluba, sa ciljem da se ekspresno vratimo. Jedan od onih koji tome treba da doprinese je Nenad Mirosavljević, nekadašnji kapiten Napretka. Bio je vrhunski igrač, potom i uspešan sportski radnik, odlično poznaje srpski fudbal i zahvalni smo što je u ovom delikatnom trenutku prihvatio poziv da se vrati u Kruševac – istakao je na promociji Miloš Nenezić, predsednik Kluba.

Legendarni as srpskog fudbala poziv je, otkrio je, rado prihvatio…

-Posle toliko godina imam utisak kao i da nisam odlazio iz Napretka! Zahvalan sam predsedniku Milošu Neneziću i svima u Klubu na ukazanom poverenju. Čeka nas mnogo posla, moj prvi mandat u Napretku bio je uspešan, izborili smo plasman u Super ligu, nadam se da ćemo iduće godine u ovo vreme već slaviti novi povratak na elitnu scenu. I kada nisam bio u Klubu, uvek sam tvrdio, Kruševac, Napredak i njegovi navijači zaslužuju da budu u društvu najboljih – poručio je po povratku u Napredak naš novi sportski direktor Nenad Mirosavljević.

Izvor: FK Napredak