PRIVREMENA IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZBOG EXPO KARAVANA

JP „Poslovni centar“ Kruševac obaveštava građane da će zbog održavanja Ekspo karavana u ulici Vidovdanskoj doći do privremenog zatvaranja ulice Vidovdanske, na potezu od ulice trg Kosovskih junaka do raskrsnice sa ulicom Topličinom i ulicom Takovskom.

Ulica će biti zatvorena za saobraćaj u periodu od subote, 01. avgusta, od 23:00 časova, do nedelje, 02. avgusta, 24:00 časova. Alternativni pravci su Kosovska i Dušanova. Iz Poslovnog centra mole učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i poštovanje postavljene privremene saobraćajne signalizacije u zoni radova.