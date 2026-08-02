Pobeda Napretka na startu sezone

Napredak je uspeo da pogotkom u 94. minutu preko Filipa Stuparevića sruši Grafičar u 1. kolu – 1:0!

Delovalo je da će Kruševljani podeliti bodove večeras sa Zvezdinom filijalom, ali da tako ipak ne bude postarao se fudbaler koji je prošle sezone nastupao u redovima IBV Vestmaneje na Islandu.

PDobro se pozicionirao u kaznenom prostoru na oko osam metara od gola, sačekao je centaršut i trzajem glavom je smestio loptu u mrežu. Golman Grafičara nije uspeo da reaguje i da ga spreči, pa je usledila velika euforija među fudbalerima Napretka.

Utrčali su i ostali na teren kako bi proslavili ovaj gol, koji je obezbedio Napretku da dobro krene u jednu od najtežih sezona Prve lige Srbije ikada.