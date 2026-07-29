Upozorenje RHMZ-a na vrele dane i tropske noći

Republički hidrometeorološki zavod poslao je SMS poruke hitnog upozorenja na jak toplotni talas. Prema aktuelnim podacima, vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period od 5. do 8. avgusta.

Usled jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji se krajem jula i u prvoj dekadi avgusta očekuje na teritoriji Srbije, RHMZ je inicirao pokretanje procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima.

U upozorenju se navodi da će toplotni talas na teritoriji Srbije obeležiti maksimalne temperature, danas od 31 do 35 stepeni, sutra od 33 do 37, a od petka od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature do 40 stepeni.

U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći, sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni.

Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, navodi RHMZ.

Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni.