Mинистарка Татјана Мацура у Трстенику: Kорак ка обезбеђивању свеобухватне подршке жртвама насиља

Општину Трстеник је посетила министарка Татјана Мацура, задужена за родну равноправност, спречавање насиља над женама и економско и политичко оснаживање жена.
Током радне посете, министарка је обишла пројекат у реализацији „Сигуран ослонац“, који представља важан корак ка обезбеђивању сигурног смештаја и свеобухватне подршке жртвама насиља, уз јасну поруку – нулта толеранција на насиље и посвећеност економском оснаживању жртве.
У кабинету председнице општине одржан је састанак коме су присуствовали министарка Татјана Мацура, председница општине Трстеник Милена Турк и директор Центра за социјални рад Владимир Антић, а на којем је разговарано о даљој сарадњи и могућностима унапређења система подршке.
Настављамо да заједничким радом градимо сигурније окружење и јачамо подршку онима којима је најпотребнија.