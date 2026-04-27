Grad Kruševac potpisnik ugovora „EU INTEGRA“

U Beogradu su svečano dodeljeni ugovori lokalnim samoupravama za sprovođenje prvih projekata u okviru programa „EU podrška integralnom teritorijalnom razvoju – EU INTEGRA“. Za realizaciju pet projekata u 14 lokalnih samouprava obezbeđeno je više od 4,5 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije, dok ukupna vrednost predloženih projekata iznosi više od 6,8 miliona evra.

Program EU INTEGRA, ukupne vrednosti 15 miliona evra, finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III). Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije je glavni korisnik programa, dok program sprovode Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije Mira Radenović Bojić istakla je da projekti koje će sprovoditi 14 lokalnih samouprava nisu samo investicije već su i primer kako se kroz partnerstva i zajedničko planiranje rešavaju važni izazovi. „Omogućiće da građanima budu dostupnija zdravstvena zaštita, poboljšaće se energetska efikasnost objekata u lokalnim sredinama, kao i zaštita životne sredine, a u nekim od ovih opština ili gradova biće modernizovane javne usluge i obnovljeni javni prostori“, rekla je Mira Radenović Bojić. Kako je naglasila, posebno je važno to što su mnoge lokalne samouprave razumele značaj udruživanja kapaciteta i zajedničkog delovanja i na taj način, upravo kroz integralan pristup, kako i samo ime Programa govori, došle do ovih sredstava.

„To je evropski model integralnog teritorijalnog razvoja koji želimo da razvijamo u Srbiji i koji podržavamo kroz Program „EU INTEGRA“, jer povezuje ljude, resurse i ideje s ciljem ravnomernog razvoja“, zaključila je državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije.

„Evropska unija snažno podržava razvoj lokalnih samouprava u Srbiji, koje imaju ključnu ulogu u unapređenju kvaliteta života građana i obezbeđivanju održivog ekonomskog rasta. Kroz regionalnu saradnju i strategije teritorijalnog razvoja omogućavamo bolje planiranje i sprovođenje projekata koji donose konkretne koristi lokalnim zajednicama”, izjavio je Mauro di Veroli, upućujući čestitke lokalnim samoupravama odabranim u okviru prvog poziva programa EU INTEGRA.

On je ocenio da projekti koji obuhvataju zdravstvo, obnovljive izvore energije, zelenu mobilnost, urbanu regeneraciju i upravljanje otpadom predstavljaju primer integrisanih inicijativa zasnovanih na partnerstvu, koje doprinose smanjenju regionalnih dispariteta, otvaranju novih radnih mesta i privlačenju investicija radi jačanja lokalnih ekonomija. „Evropska unija ostaje posvećena osnaživanju lokalnih samouprava kao temelja dugoročnog i uravnoteženog razvoja Srbije”, poručio je di Veroli.

Projekti koji se realizuju u okviru programa zasnovani su na teritorijalnim strategijama razvijenim u prethodnom ciklusu podrške Evropske unije i predstavljaju prve konkretne investicije u primeni modela integralnog teritorijalnog razvoja u Srbiji.

„Današnja dodela ugovora potvrđuje sve veću spremnost lokalnih samouprava u Srbiji da razvoj planiraju strateški, kroz partnerstva i zajedničke projekte koji prevazilaze granice pojedinačnih opština. Za SKGO je posebno važno što ovaj prvi poziv pokazuje da evropski model integralnog teritorijalnog razvoja dobija konkretnu primenu na lokalu i potvrđuje vrednost međuopštinske saradnje. Ovi projekti nisu samo investicije, već i podsticaj za dalje jačanje kapaciteta gradova i opština za složenije razvojne inicijative u budućnosti”, izjavio je generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk.

Cilj programa EU INTEGRA jeste unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava i partnera za primenu evropskog modela integralnog teritorijalnog razvoja u Srbiji kroz konkretne projekte koji doprinose održivom lokalnom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Evropska unija kroz ovaj program podržava razvoj lokalnih samouprava, jača njihove kapacitete za planiranje i sprovođenje projekata i podstiče ravnomeran regionalni razvoj, u skladu sa principima Kohezione politike Evropske unije.

U okviru prvog poziva podržani su projekti koji obuhvataju uspostavljanje zajedničkog sistema hitne medicinske pomoći, energetsku obnovu javnih objekata, razvoj zelene mobilnosti i modernizaciju sistema upravljanja komunalnim otpadom u više regiona:

1. Grad Pirot, u partnerstvu sa Dimitrovgradom, Babušnicom i Belom Palankom, realizovaće projekat „Zdravlje za sve”, koji podrazumeva uspostavljanje zajedničkog sistema hitne medicinske pomoći, čime će se unaprediti dostupnost i brzina reagovanja zdravstvenih službi u ovom regionu.

2. Grad Užice, zajedno sa partnerima iz Bajine Bašte, Požege i Čajetine, realizovaće projekat „Prevencija, odgovor i adaptacija na klimatske promene”, koji kombinuje investicije u obnovljive izvore energije, urbanu infrastrukturu i sistem civilne zaštite radi jačanja otpornosti na klimatske promene.

3. Opština Merošina, zajedno sa Gradom Nišom i opštinama Svrljig i Gadžin Han, realizovaće projekat „Bezbedni, inkluzivni i inovativni javni prostori”, koji obuhvata revitalizaciju javnih prostora i razvoj zelene urbane i ruralne mobilnosti.

4. Grad Bor realizovaće projekat „Pametna zelena ostrva”, koji podrazumeva modernizaciju sistema upravljanja komunalnim otpadom kroz savremenu infrastrukturu i digitalna rešenja za praćenje i optimizaciju prikupljanja otpada.

5. Grad Kruševac realizovaće projekat „Gradska kuća – energetski efikasna, pristupačna i otvorena za posetioce”, koji obuhvata energetsku obnovu i modernizaciju zgrade gradske uprave, čime će se unaprediti energetska efikasnost, dostupnost javnih usluga i očuvanje kulturnog nasleđa. Ukupna vrednost projekta je 876.220 EUR, a rok za realizaciju je 21 mesec.

Ugovor je u ime grada Kruševca potpisao gradonačelnik Ivan Manojlović, a prisutni su bili načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić, direktor Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga Stefan Ribać i direktor Turističke organizacije Kruševac Nikola Despotović.