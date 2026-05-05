PIONIRI I PETLIĆI NAPRETKA SLAVILI, OMLADINCI DOČEKUJU CRVENU ZVEZDU

U 23. kolu Prve lige RIS pioniri i petlići Napretka su se sastali sa vršnjacima jagodinskog Juniora na stadionu Kolodelja u Ribaru.

Petlići su pobedili sa 2:1, a dvostruki strelac je bio Novak Đorđević. Pioniri su trijumfovali sa 4:0, dvostruki strelac je bio Danilo Živković, a po jedan gol su postigli Pavle Savić i Dimitrije Miljković. Petlići su prvi na tabeli sa 64 boda, šest više od prvog pratioca Sinđelića. Pioniri su treći sa 55 bodova, četiri manje od Nacionala, koji ima i utakmicu manje i osam manje od vodeće Jagodine.

U 27. kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci sutra (11 časova) dočekuju lidera na tabeli, Crvenu zvezdu.

Izvor: FK Napredak