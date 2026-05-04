U Kruševcu ništa novo: Radnički bolji od Napretka, odluka iz penala

Fudbaleri Radničkog savladali su ekipu Napretka u četvtom kolu plej-aut faze Superlige Srbije. Meč u Kruševcu završen je rezultatom 0:1 (0:0).

Niški tim je u prvom delu meča imao nekoliko odličnih prilika, ali je golman domaćih u par navrata odlično intervenisao.

Na suprotnoj strani bilo je prilika i pred golom Stanivukovića, međutim, mreže su mirovale…

Ista situacija bila je u nastavku meča, sve do 65. minuta, kada je rezultat promenjen. Kapiten Radomir Milosavljević oboren je u šesnaestercu, a sudija Momčilo Marković nakon intervencije iz VAR-a i gledanja snimka pokazao na belu tačku. Precizan sa jedanaest metara bio je Aleksandar Šestjuk. Do kraja meča gostujući tim imao je još par izglednih prilika ali je izostala dobra završnica.